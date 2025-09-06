Isère : un jeune homme séquestré et violé sur fond de trafic de stupéfiants

Au Péage-de-Roussillon (Isère), un jeune homme a été victime d'enlèvement, séquestration et viol dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre. Une sombre affaire de trafic de stupéfiants serait à l'origine de ces actes de barbarie.

Une violence inouïe. Un jeune homme de 23 ans a été enlevé, séquestré et violé au Péage-de-Roussillon (Isère) dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre en raison d'une dette liée au trafic de stupéfiants.

Une enquête ouverte

La victime a été kidnappée dans un appartement identifié comme un point de vente de drogues dans cette commune de moins de 7.000 habitants. Conduit dans un bois, le jeune homme a été frappé et violé, ses ravisseurs lui exigeant une somme liée au trafic de stupéfiants.

Les assaillants l'ont ensuite ramené à son domicile, où ils l'ont maintenu captif. Alertés par l'entourage de la victime vers 1h du matin, les gendarmes sont intervenus et ont arrêté deux suspects, de nationalités tunisienne et albanaise. Ces derniers sont déjà connus des forces de l'ordre pour des affaires de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte pour «enlèvement, séquestration et actes de torture et de barbarie».