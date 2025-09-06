Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste suspecté de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'ouvre ce lundi

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste à Besançon, s'ouvre ce lundi 8 septembre. Il est suspecté de 30 empoisonnements, dont 12 mortels mais a toujours clamé son innocence.

Pas moins de 150 parties civiles, une cinquantaine d'avocats et un suspects. Le procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier s'ouvre ce lundi 8 septembre devant la cour d'assises du Doubs. Il est suspecté de 30 empoisonnements, dont 12 mortels.

L'homme de 53 ans est accusé d'avoir volontairement empoisonné 30 patients, âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon.

L'accusation assure qu'un «faisceau d'éléments concordants» mènent vers Frédéric Péchier, «dénominateur commun» de ces empoisonnements. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Dans l'attente de son procès, le docteur avait été laissé libre sous contrôle judiciaire.

«Une enquête à charge»

Du côté de la défense, on dénonce une «enquête menée exclusivement à charge» et que «tout le monde (...) est toujours parti du principe qu'il était coupable».

L'un des avocats du suspect, Me Randall Schwerdorffer, estime que c'est la «première fois» que l'accusé «va pouvoir s'expliquer et qu'on va débattre de tout». Lui et les autres avocats de la défense comptent plaider l'acquittement.

Des investigations débuté en 2017

C'est un arrêt cardiaque suspect d'une femme de 36 ans en pleine opération, à la clinique Saint-Vincent de Besançon, qui a déclenché une première enquête en 2017. Une dose potentiellement létale de potassium avait été découverte dans une poche de soluté utilisée pour son anesthésie.

Frédéric Péchier avait été suspecté et interpellé deux mois plus tard. Les enquêteurs ont étudié pas moins de 70 évènements indésirables graves. Ces «EIG» sont des «événements inattendus au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne».

L'enquête a retenu 30 cas d'arrêts cardiaques au bloc opératoire, tous survenus à la clinique Saint-Vincent et à la polyclinique de Franche-Comté.

«Nuire à ses collègues»

Le Dr Péchier est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de ces malades pris en charge par ses collègues, pour provoquer des arrêts cardiaques, avant d'aider souvent à les réanimer.

Selon l'ancien procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux, le but de ce procédé était de «nuire à des collègues avec lesquels il était en conflit et démontrer ensuite ses qualités de réanimateur».

Cette affaire reste «sans équivalent dans les annales judiciaires françaises», avait ajouté Etienne Manteaux. Le verdict est attendu le 19 décembre 2025.