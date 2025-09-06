Les Républicains : avant le vote de confiance, la droite se donne «rendez-vous» dans les Yvelines ce week-end

Ces 6 et 7 septembre les Républicains se réunissent à Port-Marly pour leur congrès de rentrée. Le programme de ces rencontres a toutefois été bouleversé par le vote de confiance convoqué par François Bayrou.

Au moment de prévoir leur réunion de rentrée ce week-end à Port-Marly (Yvelines), les Républicains (LR) pensaient surtout traiter des municipales, voire de la présidentielle. C'était sans compter sans François Bayrou et son vote de confiance attendu lundi, qui risque de s'imposer dans les débats.

Ces rencontres, baptisées «les grands rendez-vous de la droite» auront notamment pour temps fort le discours de Bruno Retailleau, prévu dimanche après-midi. Dès son élection à la tête du parti, le ministre de l'Intérieur avait fixé l'objectif de «faire lever une vague bleue» lors des municipales de mars, alors que la droite a perdu la tête des plus grandes villes du pays.

D'autres figures des Républicains doivent intervenir ces 6 et 7 septembre, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, ou encore l'ex-Premier ministre Michel Barnier.

Les ténors en désaccord

Ce congrès de rentrée devait donner l'image d'un parti uni qui resserre les rangs mais la décision de François Bayrou, qui compte plusieurs ministres LR dans son gouvernement, a ravivé les divisions.

Bruno Retailleau appelle en effet à voter la confiance au Premier ministre, ce qui ne met pas tout le monde d'accord, y compris parmi les soutiens clé du ministre de l'Intérieur lors de l'élection interne du printemps.

Nicolas Sarkozy veut une dissolution, Valérie Pécresse et David Lisnard une démission d'Emmanuel Macron, Xavier Bertrand refuse d'accorder sa confiance au Premier ministre... et Laurent Wauquiez affirme qu'il ne censurera pas un gouvernement PS ou RN. Résultat, les plus de 120.000 adhérents de LR ont du mal à identifier la ligne du parti dans les déclarations contradictoires de leurs ténors.

De nouveaux statuts pour le parti

Tentant de rallier ses troupes, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il ne voulait pas sauver la peau du Premier ministre, mais éviter que les LR ne joignent leurs voix à celles des «incendiaires», surnom qu'il attribue aux Insoumis.

En dehors de ces considérations, le congrès sera aussi l'occasion de se pencher sur les nouveaux statuts des Républicains, rédigés au cours de l'été. Ils prévoient notamment un changement dans le mode de désignation du candidat de LR à la présidentielle.

Au lieu de la primaire interne réservée uniquement aux adhérents prévue jusqu'ici, les nouveaux textes leur accordent la décision de choisir «les modalités de désignation du candidat» sur proposition de Bruno Retailleau et après consultation du bureau politique du parti.

Pour éviter de revivre la crise de l'an dernier, lorsque le parti n'est pas parvenu à exclure son ancien président Eric Ciotti, le nouveau règlement devrait aussi préciser que le patron de LR «ne peut être destitué qu’en cas de grave manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat». La destitution pourra alors être prononcée avec effet immédiat «par le bureau politique, spécialement convoqué à cette fin à la demande des trois quarts de ses membres».