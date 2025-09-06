Municipales à Lille : qui est Lahouaria Addouche, la candidate désignée par La France insoumise ?

Suppléante de deux députés LFI depuis 2022, Lahouaria Addouche a été désignée tête de liste pour les municipales lilloises de 2026, à six mois du scrutin. Native de la ville, elle espère bousculer l’hégémonie socialiste dans une campagne où la gauche s’annonce divisée.

Une figure discrète mais impliquée. Après avoir été successivement la suppléante des députés Adrien Quatennens, puis d'Aurélien le Coq depuis les législatives de 2024, l'Insoumise Lahouaria Addouche se lance dans la course à l'élection municipale de Lille, en 2026. Elle a été désignée tête de liste ce samedi, en marge de la Braderie qui se déroule tout le week-end dans la capitale des Flandres, et espère arracher la victoire du beffroi pour La France insoumise.

«Nous sommes prêts à écrire une nouvelle page pour Lille», a promis cette mère de famille âgée de 42 ans, ancienne travailleuse sociale reconvertie en «ouvrière», technicienne qualité chez un sous-traitant d'Airbus. Sauf surprise de dernière minute, la gauche devrait s'aligner en ordre dispersé lors du scrutin lillois.

«Lille est une ville insoumise»

En effet, Stéphane Baly a été désigné tête de liste par les Ecologistes. Du côté des socialistes, le parti à la rose doit encore trancher entre le député Roger Vicot et le maire actuel de la ville du Nord, Arnaud Deslandes, que Martine Aubry avait plébiscité pour sa succession. Les trois partis devraient dominer la campagne municipale, accompagnés de la macroniste Violette Spillebout.

«Lille est une ville insoumise», a pourtant estimé Lahouaria Addouche ce samedi durant la Braderie. Native de Lille, elle estime que la ville «mérite mieux qu'un Parti Socialiste qui a tourné le dos à la justice sociale», ainsi qu'aux quartiers populaires.

Cette braderie sera le dernier tour de piste des éléphants socialistes et de la petite bande de notables qui mènent la vie dure aux Lillois•es.



En 2026, avec @L_Addouche, notre candidate, #Lille sera pleinement insoumise. pic.twitter.com/DsIhEzhuvq — Aurélien Le Coq (@Aurelien_Le_Coq) September 6, 2025

Même si la capitale des Flandres est acquise aux socialistes depuis 1955, les Insoumis peuvent se permettre de rêver de remporter le scrutin municipal, en raison des scores élevés obtenus par Jean-Luc Mélenchon lors des dernières élections présidentielles, en 2022. En revanche, à l'occasion des dernières élections municipales, la tête de liste LFI Julien Poix n'avait rassemblé que 8,84% des suffrages, loin derrière ses adversaires.

Reste au mouvement mélenchoniste la lourde charge trouver les ingrédients nécessaires pour fédérer, lors des municipales à venir, un électorat aussi large et mobilisé que celui qui s’était rassemblé derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.