Normandie : une voiture percute des piétons, faisant un mort et plusieurs blessés

Une voiture a percuté des piétons à Pirou, dans la Manche, faisant un mort et plusieurs blessés. [LOIC VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi après-midi, une voiture a percuté des piétons à Pirou, dans la Manche, faisant un mort et trois blessés graves. Le conducteur du véhicule aurait fait un malaise, perdant le contrôle de sa voiture. La thèse de l'acte volontaire est exclue.

Une voiture a accidentellement percuté plusieurs piétons ce samedi 6 septembre à Pirou, dans la Manche. Une personne est décédée et trois autres ont été gravement blessées. La thèse de l'acte volontaire est écartée.

Le conducteur pris d'un malaise

«Il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue», a expliqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau.

Ce dernier a par ailleurs ajouté que la thèse volontaire était «formellement exclue». Selon Ouest-France, le véhicule a notamment percuté la terrasse d'une pizzeria. Les pompiers sont intervenus dans une rue proche de la plage de Pirou et ont pris en charge six victimes, quatre piétons et les deux occupants de la voiture. Le pronostic vital de deux piétons est engagé.

Le conducteur du véhicule est âgé de 81 ans, tandis que les blessés ont entre 48 et 77 ans.

Normandie

