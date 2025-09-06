Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : ces 6 départements où la foudre devrait tomber ce dimanche 7 septembre

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour ce premier week-end de septembre, le temps sera globalement clément mais quelques épisodes orageux sont toutefois à prévoir dans le sud-ouest du pays ce dimanche 7 septembre. 

Un week-end perturbé. Après une journée globalement ensoleillée ce samedi, le temps laissera place à un front orageux dans certains territoires ce dimanche 7 septembre. 

Le ciel grondera dans le sud-ouest et touchera l’Ariège, la Haute-Garonne, la Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

© Météo-France

Dans son dernier bulletin, Météo-France les a d’ailleurs placés en vigilance jaune à partir de 15h ce dimanche. Des rafales allant jusqu’à 45 km/h et de fortes précipitations sont également à prévoir. Les orages, quant à eux, devraient progresser jusqu’à lundi.

Un temps disparate

Après une semaine de temps orageux et de pluie, les écoliers pourront profiter de quelques rayons de soleil pour leur premier week-end de rentrée scolaire. 

Si le sud-ouest sera touché par la foudre et la Normandie par la pluie, le temps sera plus clément avec un ciel nuageux et ensoleillé sur le reste du territoire avec des températures estivales allant jusqu’à 28 °C à Reims, Lille ou encore à Bourges. 

Météooragevigilance météo

