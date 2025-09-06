Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 7 septembre. 

Le ciel va gronder dans certains territoires de l’Hexagone. Ce dimanche, 10 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France

Dans le détail, l’Ariège, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Finistère, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne sont concernés par cette alerte.

© Météo-France

Selon le prévisionniste, cette vigilance sera effective à partir de 15h ce dimanche, jusqu’à minuit. Des rafales de vent allant jusqu’à 45 km/h sont à prévoir.

A noter que le département des Pyrénées-Atlantique a également placé en vigilance jaune vents violents pour cette même journée.

