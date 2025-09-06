Orages : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Le prévisionniste Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 7 septembre.

Le ciel va gronder dans certains territoires de l’Hexagone. Ce dimanche, 7 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France.

Dans le détail, l’Ariège, la Corrèze, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne sont concernés par cette alerte.

Selon le prévisionniste, cette vigilance sera effective à partir de 15h ce dimanche, jusqu’à minuit. Des rafales de vent allant jusqu’à 45 km/h sont à prévoir.