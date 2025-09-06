Sarthe : un adolescent de 17 ans mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle»

Un adolescent, soupçonné d'avoir projeté des actions djihadistes contre plusieurs cibles à Paris et dans la Sarthe, a été mis en examen, vendredi.

Il envisageait plusieurs attentats, visant notamment des ambassades, le palais présidentiel ou encore le ministère de l'Intérieur et des commissariats. Un jeune homme de nationalité française, âgé de 17 ans et radicalisé, a été mis en examen, vendredi, après avoir été auditionné dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pendant 96 heures, avait révélé Le Parisien le même jour.

Interpellé lundi 1er septembre, l'adolescent a tenté de prendre la fuite, ce qui a nécessité l'intervention des forces du RAID. Chez lui, les autorités ont retrouvé un serment d'allégeance à l'émir du groupe sunnite, signé Abou Jannah Al Faransi (Abou Jannah le Français), son nom de guerre. Dans cette lettre, il s'est décrit comme «un soldat de l'État islamique», et évoque son intention de tuer «les mécréants»

«œil pour œil, dent pour dent»

D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est sur Internet que le suspect se serait radicalisé de manière violente, en regardant des vidéos de propagande du groupe terroriste. Ses projets d'attentats, qu'il avait intitulés «retour de flammes» ou «œil pour œil, dent pour dent» visait en premier lieu les ambassades d'Israël ou des États-Unis à Paris, mais aussi l'Élysée ou encore le ministère de l'Intérieur.

Des policiers ont également retrouvé des écrits laissant penser qu'il s'intéressait aux sièges de grands médias audiovisuels. Mais d'après Le Parisien, le jeune homme semblait, ces derniers jours, réorienter ses projets terroristes vers des commissariats ou des établissements scolaires de la Sarthe, notamment le lycée dans lequel il était scolarisé. Sur son téléphone, des notes relatives à des produits chimiques et à la fabrication d'explosifs ont également été exhumées par les enquêteurs.

Depuis le début de l'année, 12 mineurs ont été mis en examen dans des affaires liées au terrorisme islamiste.