Scandale à France Inter : «Le service public ne peut pas être la succursale du Parti socialiste», dénonce Marine Le Pen

France Inter a suspendu son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d’une vidéo le montrant, au côté de son collègue Patrick Cohen et en compagnie de cadres du PS, tenir des propos litigieux sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. «Le service public ne peut pas être la succursale du Parti socialiste», a dénoncé Marine Le Pen.

«Le service public ne peut pas être la succursale du Parti socialiste», a tweeté Marine Le Pen. La députée Rassemblement national du Pas-de-Calais s'est exprimée concernant la diffusion d'une vidéo dans laquelle on entend le chroniqueur de France Inter Thomas Legrand, entouré de son collègue Patrick Cohen et de cadres du PS, tenir des allégations contestées sur la candidate à la mairie de Paris Rachida Dati.

Qui s’étonnera de la partialité de certains journalistes de France Télévisions et Radio France, qui depuis des années, avec l’argent des Français, utilisent leur audience pour mener un combat politique contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux ?



Le service public ne peut pas… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 6, 2025

«Qui s’étonnera de la partialité de certains journalistes de France Télévisions et Radio France», s'interroge-t-elle. Avant d'ajouter. «Nous devons désormais réfléchir à sa privatisation, laquelle permettrait aux Français d’économiser quatre milliards d’euros par an».

Thomas Legrand évoque des «propos maladroits»

Depuis la diffusion de cette vidéo par le journal L'incorrect, le chroniqueur de France Inter a été suspendu par la radio du service public. Il a réagi, assumant des «propos maladroits» concernant Rachida Dati, tout en assurant s'occuper «journalistiquement» de la ministre de la Culture.

«Je comprends que la diffusion de cette vidéo, enregistrée à l'insu des protagonistes et qui plus est tronquée, puisse susciter de la suspicion», a-t-il écrit dans un message transmis à l'AFP.

De son côté, Patrick Cohen s'est aussi exprimé sur ce sujet. «L'ironie de l'histoire, c'est que ce rendez-vous avait été sollicité par le PS parce qu'ils ne sont pas contents du traitement du PS et d'Olivier Faure sur l'antenne de France Inter. Donc c'était tout sauf une réunion conspirative».

Enfin, le PS s'est défendu dans cette affaire, assurant qu'il n'existe «aucune collusion n'existe entre le Parti socialiste et les journalistes quels qu'ils soient».