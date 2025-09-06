Scandale à France Inter : qui sont les deux cadres PS filmés en catimini avec Thomas Legrand et Patrick Cohen ?

Alors que le journaliste de France Inter Thomas Legrand a été suspendu par sa direction à la suite de propos litigieux contre Rachida Dati, deux cadres du Parti socialiste étaient présents lors de cet échange qui a suscité une vague d’indignations.

Des propos au cœur d’une polémique. Ce vendredi, la direction de France Inter a pris la décision de suspendre le journaliste Thomas Legrand, à la suite de propos litigieux déontologiquement à l’encontre de Rachida Dati. «On fait ce qu’il faut pour Dati», a-t-il déclaré, au côté de son collègue Patrick Cohen, également membre du service public, au sujet de la maire du 7e arrondissement de Paris, candidate aux prochaines municipales.

Des journalistes du service public et Libération affirment “faire ce qu’il faut” pour m’éliminer de l’élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. pic.twitter.com/DCFOUkCJBr — Rachida Dati ن (@datirachida) September 5, 2025

Une sortie dénoncée par la principale concernée, et d’autres politiques, prononcée devant deux cadres du Parti socialiste : Pierre Jouvet et Luc Broussy.

Un proche d’Olivier Faure

A cette table, Pierre Jouvet, eurodéputé socialiste, occupe une place importante dans son parti, notamment la fonction de secrétaire général.

Proche d’Olivier Faure, celui-ci a notamment été chargé par le Premier secrétaire du PS de mettre en place le «plan dissolution» du parti, afin de préparer la stratégie de sa famille politique en cas de nouvelles élections législatives.

L’objectif étant, pour le Parti socialiste, d'être en mesure de présenter des candidats dans l’ensemble des 577 circonscriptions, marquant ainsi une scission avec La France insoumise et l’alliance du Nouveau Front populaire.

Le député européen était accompagné de Luc Broussy, élu local du Val-d’Oise et président du conseil national du PS.

Un poste clé au sein du Parti socialiste, chargé de faire exécuter les textes d’orientation adoptés lors du Congrès du PS. Deux hommes aux postes clés, en cas de dissolution, mais aussi centraux dans les discussions en vue d’une entrée potentielle des socialistes à Matignon, ou encore des prochaines élections municipales et de la présidentielle.