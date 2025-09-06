Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Scandale à France Inter : qui sont les deux cadres PS filmés en catimini avec Thomas Legrand et Patrick Cohen ?

Pierre Jouvet et Luc Broussy occupent deux postes clés au sein du PS. [© CNEWS]
Par CNEWS
Publié le

Alors que le journaliste de France Inter Thomas Legrand a été suspendu par sa direction à la suite de propos litigieux contre Rachida Dati, deux cadres du Parti socialiste étaient présents lors de cet échange qui a suscité une vague d’indignations. 

Des propos au cœur d’une polémique. Ce vendredi, la direction de France Inter a pris la décision de suspendre le journaliste Thomas Legrand, à la suite de propos litigieux déontologiquement à l’encontre de Rachida Dati. «On fait ce qu’il faut pour Dati», a-t-il déclaré, au côté de son collègue Patrick Cohen, également membre du service public, au sujet de la maire du 7e arrondissement de Paris, candidate aux prochaines municipales. 

Une sortie dénoncée par la principale concernée, et d’autres politiques, prononcée devant deux cadres du Parti socialiste : Pierre Jouvet et Luc Broussy.

Un proche d’Olivier Faure

A cette table, Pierre Jouvet, eurodéputé socialiste, occupe une place importante dans son parti, notamment la fonction de secrétaire général.

Proche d’Olivier Faure, celui-ci a notamment été chargé par le Premier secrétaire du PS de mettre en place le «plan dissolution» du parti, afin de préparer la stratégie de sa famille politique en cas de nouvelles élections législatives. 

L’objectif étant, pour le Parti socialiste, d'être en mesure de présenter des candidats dans l’ensemble des 577 circonscriptions, marquant ainsi une scission avec La France insoumise et l’alliance du Nouveau Front populaire. 

Sur le même sujet «On fait ce qu’il faut pour Rachida Dati» : France Inter suspend Thomas Legrand après des propos litigieux visant la ministre de la Culture Lire

Le député européen était accompagné de Luc Broussy, élu local du Val-d’Oise et président du conseil national du PS. 

Un poste clé au sein du Parti socialiste, chargé de faire exécuter les textes d’orientation adoptés lors du Congrès du PS. Deux hommes aux postes clés, en cas de dissolution, mais aussi centraux dans les discussions en vue d’une entrée potentielle des socialistes à Matignon, ou encore des prochaines élections municipales et de la présidentielle.

PolitiqueParti socialiste

À suivre aussi

«Une véritable mafia entre France TV et le PS» : la classe politique scandalisée par les propos de journalistes contre Rachida Dati
Les Républicains : avant le vote de confiance, la droite se donne «rendez-vous» dans les Yvelines ce week-end
Crise politique : «Il faut vite une élection anticipée», martèle Philippe de Villiers

Ailleurs sur le web

Dernières actualités