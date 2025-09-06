Sondage : plus de 7 Français sur 10 se disent opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés dans le pays

Plus de 70 % des Français se disent opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD dévoilé ce samedi. Un chiffre en hausse de 8 points en l'espace de trois mois.

Un chiffre encore en hausse. Selon un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, paru ce samedi 6 septembre, 72 % des personnes interrogées se disent opposées à l'arrivée de nouveaux immigrés en France.

Un sondage réalisé sensiblement à la même période en juin faisait état de 64% de Français qui s'y disaient opposés. Une hausse importante de 8 points en l'espace de seulement trois mois, qui témoigne du rejet d'une grande partie de la population en matière d'immigration.

Dans le détail, les femmes sont plus hostiles à l'arrivée d'étrangers sur le territoire national. 75 % s'y opposent, contre «seulement» 69% des hommes.

L'âge semble aussi être un facteur déterminant. Ainsi, 62% des jeunes de moins de 35 ans répondent défavorablement. Un chiffre qui grimpe à 79 % chez les plus de 50 ans.

Des résultats diamétralement opposés en fonction de la proximité politique

Sans grande surprise, les réponses varient considérablement entre les différentes opinions politiques. 64 % des électeurs de gauche se disent favorables à l'arrivée de nouveaux immigrés.

Un chiffre qui chute à 41 % chez les électeurs proches de la majorité présidentielle. Les électeurs de droite ne sont quant à eux que 20 % à y être favorable. Un score bas qui s'effondre à 4 % chez les électeurs d'extrême droite.

Dans le détail, ce sont les Écologistes qui y sont le plus favorable (70 %), et les sympathisants du Rassemblement national qui le sont le moins (seulement 3 %).

*Sondage réalisé les 4 et 5 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.