«Une avancée historique» : l'énigme du crash d'un avion français en 1968 bientôt élucidée ?

Près de 60 ans après le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice, une nouvelle campagne de recherches en mer devrait être lancée d’ici fin 2025.

Des recherches pour résoudre un mystère de près de 60 ans. Afin de retrouver les débris de la Caravelle Ajaccio-Nice, qui s'est crashée en 1968, provoquant la mort des 95 personnes qui se trouvaient à son bord, mais également d'identifier les causes de l'accident, des fouilles en mer seront réalisées «d'ici la fin de l'année», ont annoncé ce vendredi les avocats des familles de victimes, s'appuyant sur les propos d'une source judiciaire.

Une «campagne de trois jours sur la zone identifiée de 8km2 devrait être menée d'ici la fin de l'année 2025 dans le but de localiser les débris de l'épave de la Caravelle et, le cas échéant, de réaliser des photographies sous-marines», ont détaillé dans un communiqué conjoint Maître Nesa, Sollacaro et Soussi, après une réunion qui s'est tenue en juin entre la Préfecture maritime de la Méditerranée et la juge d'instruction chargée du dossier.

La Marine nationale devrait conduire ces recherches. «En cas d'échec de ces opérations ou d'impossibilité de retrouver les débris, la seconde option pourrait être mise en oeuvre à la mi-2026, consistant en des opérations réalisées sur une zone plus large et à l'aide d'importants moyens techniques», ont souligné les conseils des victimes.

Une première enquête conclue par un non-lieu en 1973

Face à cette annonce, les avocats constatent «une avancée historique dans le combat mené par les familles des victimes depuis 57 ans», alors qu'une messe du souvenir doit se tenir ce mardi à Nice. L'avion, parti le 11 septembre 1968, devait permettre aux passagers de rallier Nice depuis Ajaccio en 45 minutes. Mais il s'était brusquement abîmé en mer, au large d'Antibes. Après l'accident, l'épave avait été localisée à quelque 2.000 mètres sous la surface.

Alors qu'une première enquête s'était clôturée par un non-lieu en 1973, retenant la thèse d'un incendie dans la cabine-toilette, une autre piste judiciaire a permis de rouvrir le dossier en 2012, celle d'un tir de missile accidentel depuis la base du Levant, près d'Hyères (Var). Six ans après l'ouverture de cette nouvelle mouture de l'enquête pour «soustraction et recel de preuves», la justice avait dans ce contexte plaidé pour une levée du secret-défense.

«Plusieurs éléments sérieux, notamment des témoignages mais également des éléments matériels, tendent à montrer que des autorités civiles et/ou militaires ont pu chercher à faire obstacle à la détermination des causes et des circonstances réelles du crash de la Caravelle», avait expliqué le procureur de la République de Nice, au mois de novembre.

Près de six décennies après le drame, les familles espèrent que ces nouvelles recherches mettront définitivement fin aux zones d’ombre et aux turbulences judiciaires qui entourent encore le crash de l'avion.