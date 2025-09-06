«Une véritable mafia entre France TV et le PS» : la classe politique scandalisée par les propos de journalistes contre Rachida Dati

De nombreuses personnalités politiques se sont indignées à la suite de la révélation d’une vidéo montrant deux journalistes de France Inter évoquant leur intention de faire perdre Rachida Dati aux prochaines élections municipales de Paris, en compagnie de deux cadres du PS.

Des propos qui ne passent pas. Le journaliste de France Inter Thomas Legrand a été suspendu vendredi soir par sa direction. La raison ? La diffusion d’une vidéo, par nos confrères du magazine L’Incorrect, sur laquelle on aperçoit ce dernier, en compagnie de son collègue Patrick Cohen, également membre du service public, aborder la question des municipales à Paris, avec notamment Pierre Jouvet, député européen socialiste.

Alors que les deux hommes ont défendu le profil de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027, ils ont également tenu des propos déontologiquement déplacés à l’encontre de Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. «On fait ce qu’il faut pour Dati», peut-on entendre de la bouche de Thomas Legrand.

Une phrase vivement dénoncée par la maire du 7e arrondissement elle-même. «Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités», a-t-elle déclaré sur X.

Rachida Dati a également reçu le soutien des Républicains, sa famille politique. «Si un journaliste du service public affichait une telle proximité avec la droite, il serait cloué au pilori immédiatement», a réagi le parti présidé par Bruno Retailleau.

Une vidéo «consternante»

L’eurodéputée Marion Maréchal a également dénoncé cette vidéo qui, selon elle, «prouve l’existence d’une véritable mafia politique entre France TV et le Parti socialiste».

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a fustigé une vidéo «consternante», accusant deux les journalistes de «comploter», afin de «valoriser un axe «de Ruffin à Canfin» et Glucksmann».

A la suite de cette révélation, le député RN Matthias Renault a rédigé une lettre à destination de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, pointant du doigt «le manque d’impartialité de l’audiovisuel public».