Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

La prudence est de mise. Alors que certaines régions seront confrontées aux vagues-submersion, orages ou encore aux crues, le département des Pyrénées-Atlantiques a lui été placé en vigilance jaune pour des risques de «vents violents», ce dimanche 7 décembre, par Météo-France. L'alerte est mise place de minuit jusqu'à 6 heures du matin.

Bien préparer l'alerte

Pour les habitants concernés par la vigilance, il faudra donc se méfier des rafales pouvant atteindre les 60 km/h à certains endroits. Dans ces conditions, il est important de se montrer prévoyant. Comme le précise le service météorologique, «le vent peut emporter des objets, du mobilier urbain et des biens laissés à l’extérieur». Il est donc important de penser à ranger tout ceci avant l'entrée en vigueur de l'alerte.

Sur la route, la prudence sera également de mise. «Les vents violents provoquent souvent des dommages aux arbres et des chutes d'arbres. La puissance du vent peut arracher un arbre avec un risque important pour les passants, les voitures garées ou roulant à proximité», prévient Météo-France.