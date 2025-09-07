«C’est une bombe à retardement, à un moment ça va péter» : la crainte des riverains d'une rue dans le 1er arrondissement de Paris, face à l'omniprésence de toxicomanes

Dans le 1er arrondissement de Paris, la rue Turbigo a changé de visage. Les commerçants dénoncent l’omniprésence de consommateurs de crack, qui effraient les clients et riverains. Malgré les interventions policières et les promesses de la mairie, la colère et la peur montent.

En plein coeur de Paris, dans le 1er arrondissement, à deux pas des Halles, la rue Turbigo vit un enfer. En cause : la présence de consommateurs de crack, une drogue qui fait des ravages dans la capitale. Ces toxicomanes s’installent ainsi un peu partout dans le quartier, au grand dam des riverains et des commerçants.

«On voit des zombies, il y a eu des cambriolages, des voitures volées, des vitres cassées, on ne sait plus trop quoi faire ni comment faire», dénonce un riverain. Même constat pour les restaurateurs du coin qui sont à bout en voyant chaque jour des toxicomanes squatter les tunnels du parking, ce qui provoque des cris, des bagarres et des vols, soit une insécurité devenue quotidienne.

«C’est surtout le matin, ils se battent avec des bouteilles de verre, pour l’instant il n’y a pas encore eu de gros truc, mais c’est une bombe à retardement, à un moment ça va péter», déplore l’employé d’un restaurant. «On a du monde le matin qui peut se faire agresser dans le quartier. La fin de soirée aussi peut être compliquée», confirme un autre employé.

Installée depuis plus de dix ans, Sylvie, boulangère passionnée, a vu son rêve s’effondrer. Epuisée, elle a décidé de baisser le rideau pour quelques jours. «Chers clients, je ne pourrai malheureusement pas ouvrir la boutique ce samedi. Je suis épuisée et j’ai besoin de reprendre des forces pour mieux vous servir. Merci de tout coeur pour votre compréhension», peut-on lire sur un mot affiché sur la devanture du magasin.

4.000 interventions depuis le mois de janvier

Face à la colère des riverains et commerçants, près de 4.000 interventions policières ont été réalisées depuis le mois de janvier, sans réelle amélioration. «On est content mais on ne peut pas faire grand chose. Ils viennent, ils virent les toxicomanes, mais trente minutes plus tard souvent ils peuvent revenir. Au final ils sont là, mais cela ne bouge pas vraiment», explique une commerçante.

Si les commerçants parlent d’un marché de la drogue à ciel ouvert, la mairie de son côté, dit mener une réflexion pour embellir la rue Turbigo, et pour repenser l’entrée des tunnels, pour éviter que cette rue emblématique de Paris ne tourne le dos à son histoire commerçante pour subir la loi du crack.