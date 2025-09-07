Champs-Elysées : l'inquiétude des commerçants à l'approche du mouvement du 10 septembre

À l’approche de la grande manifestation du 10 septembre, les commerçants des Champs-Élysées se préparent au pire, alors que ces établissements sont régulièrement pris pour cible dans ce genre de mouvements.

Né sur les réseaux sociaux, le mouvement du 10 septembre appelant à «tout bloquer en France» présente de nombreuses inconnues. À l'approche de cette grande manifestation, les commerçants présents aux alentours des Champs-Élysées appréhendent la situation. Si certains envisagent une fermeture, d’autres comptent se barricader pour affronter l’événement.

«Si nous n’avons pas de directive de la préfecture, nous allons rester ouverts, en revanche si on nous dit que par mesure de sécurité la galerie doit être fermée, dans ce cas on fermera», explique une commerçante, installée depuis 28 ans sur les Champs Élysées. «Cela nous inquiète car on est toujours pris entre deux feux : est-ce qu’on ferme ? Est-ce qu’on ne ferme pas ? Que fait-on ?», s’interroge par ailleurs une commerçante présente depuis 40 ans sur «la plus belle avenue du monde».

Propriétaire d’un restaurant depuis plus de 50 ans, Richard déplore la détérioration du quartier. «La restauration sur les Champs Élysées ou bien qui donne sur les Champs Élysées, c'est devenu une catastrophe. On travaillait très fort avant, et maintenant, on est entre 40 et 50% de moins (de chiffre d’affaires, ndlr). Au lieu de nous aider à nous en sortir, ils font en sorte qu’on coule», dénonce-t-il en évoquant les pouvoirs publics.

Des consignes pour les préfets

S’ils disent comprendre les revendications des manifestants, ces commerçants doutent de l’impact réel du mouvement à venir : «Ce mouvement ne peut pas changer les choses puisqu’il va être boycotté comme l’ont été les Gilets Jaunes. C’est voué à l’échec, ça va être une simple journée et puis basta, on en parlera plus», annonce la gérante d’une bijouterie depuis 25 ans.

Même s’il affirme ne pas croire à un soulèvement d’ampleur, le ministre de l’Intérieur appelle les préfets à empêcher «tout blocage d’infrastructures essentielles à la vie de la nation».