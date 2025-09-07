Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé un département en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi.

Du sud-ouest au nord-est et centre-est, la journée s'annonce maussade et humide sous un ciel très nuageux et chaotique. Il apporte des cumuls significatifs qui impactent les cours d'eau, notamment en Charente-Maritime.

Le département a en effet été placé en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi 8 septembre.

©Météo-France

Averses orageuses

Les orages, déjà présents en matinée sur le Massif central, se décaleront vers le nord-est et centre-est l'après-midi et soirée, donnant localement des cumuls de pluie conséquents. Des averses orageuses débordent également sur le Roussillon l'après-midi, détaille l'institut météorologique.

Le sud de la PACA et la Corse vont profiter d'un ciel lumineux, essentiellement voilé. Le quart nord-ouest de l'Hexagone retrouve aussi un temps plus calme avec de bons moments ensoleillés, entrecoupés de petites averses, notamment sur les régions côtières.

En journée, la tramontane se lèvera avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Coté mercure, les minimales seront comprises entre 11 et 16 °C en général, avec localement 17 à 21 °C sur le Sud-ouest et le pourtour méditerranéen.