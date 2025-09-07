Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un département en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi.

Du sud-ouest au nord-est et centre-est, la journée s'annonce maussade et humide sous un ciel très nuageux et chaotique. Il apporte des cumuls significatifs qui impactent les cours d'eau, notamment en Charente-Maritime.

Le département a en effet été placé en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi 8 septembre.

©Météo-France

Averses orageuses 

Les orages, déjà présents en matinée sur le Massif central, se décaleront vers le nord-est et centre-est l'après-midi et soirée, donnant localement des cumuls de pluie conséquents. Des averses orageuses débordent également sur le Roussillon l'après-midi, détaille l'institut météorologique.

Le sud de la PACA et la Corse vont profiter d'un ciel lumineux, essentiellement voilé. Le quart nord-ouest de l'Hexagone retrouve aussi un temps plus calme avec de bons moments ensoleillés, entrecoupés de petites averses, notamment sur les régions côtières.

Sur le même sujet Météo : baisse des températures, orages... À quel temps faut-il s'attendre cette semaine ? Lire

En journée, la tramontane se lèvera avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Coté mercure, les minimales seront comprises entre 11 et 16 °C en général, avec localement 17 à 21 °C sur le Sud-ouest et le pourtour méditerranéen.

MétéoCruesvigilance météo

