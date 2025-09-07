Toute l’actu en direct 24h/24
Eliot Deval : «Le système médiatique est en marche, pour sauver les chevaliers blancs de la Maison Rouge»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le système médiatique est en marche, pour sauver les chevaliers blancs de la Maison Rouge», a déclaré Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros ce dimanche 7 septembre sur CNEWS. Il est revenu sur la diffusion d'une vidéo montrant le journaliste Thomas Legrand au côté de Patrick Cohen, tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture Rachida Dati, devant des responsables du Parti socialiste.

Eliot Deval

