Météo : baisse des températures, orages... À quel temps faut-il s'attendre cette semaine ?

Après un week-end ensoleillé accompagné d’un pic de chaleur, la semaine prochaine s’annonce perturbée avec la poursuite de remontées orageuses au sud et à l’est, des passages pluvieux sur le nord-ouest, et des températures en baisse.

Après le beau temps…la pluie. Alors que ce week-end aux couleurs estivales touche à sa fin, une dégradation orageuse devrait s’installer sur une partie du pays en début de semaine prochaine, rapporte Météo-France. S’en suivront des épisodes pluvieux entremêlés de quelques éclaircies, et une légère baisse des températures.

Arrivée ce dimanche par le sud-ouest, la dégradation orageuse devrait se prolonger lundi et charrier avec elle de nombreuses averses sur une large partie du pays. Seul le quart nord-ouest devrait être épargné et voir des éclaircies au cours de la journée. De forts orages sont attendus localement autour de Perpignan ou encore de Chalon-sur-Saône. Les températures seront quant à elles comprises entre 17 et 26 °C dans l’après-midi avec une pointe à 28 °C en Corse.

À partir de mercredi, la pluie va gagner du terrain puisque l’ensemble du territoire sera soumis aux averses, et ce dès la matinée. Quelques orages sont attendus près de Nice. Côté températures, un léger refroidissement sera observé puisqu’il fera entre 16 et 23 °C dans la matinée, et entre 17 et 25 °C dans l’après-midi. Il fera entre autres, 22 °C à Paris, 18 °C à Brest et à Strasbourg, 19 °C à Biarritz, Chaumont, Rennes et La Rochelle, 20 °C à Bordeaux, 22 °C à Lyon et 25 °C à Marseille.

Des averses et des éclaircies en fin de semaine

Les journées de jeudi et vendredi seront marquées par une alternance entre des éclaircies et des averses sur une majeure partie du territoire et notamment sur la moitié nord. Seul le pourtour méditerranéen devrait être épargné par la pluie avec un grand soleil sur les deux journées de Perpignan à Nice, ainsi qu’en Corse. En fin de journée vendredi, des averses persistantes sont attendues dans les Pyrénées, ainsi que dans le quart nord-est et sur la région parisienne.

Même constat pour le week-end prochain où les averses devraient s’entremêler de quelques éclaircies, et où la France sera principalement scindée en deux avec de la pluie sur la moitié nord et davantage de soleil sur la moitié sud.

Le pays sera également divisé en deux côté au niveau des températures, puisqu’il fera entre 15 et 20 °C sur la moitié nord tandis qu’il fera entre 20 et 28 °C sur la moitié sud. Un pic de chaleur à 29 °C est même attendu à Montpellier dans la journée de dimanche.