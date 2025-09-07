Orages : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 14 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce dimanche 7 septembre.

Le ciel va gronder dans l'ouest de l'Hexagone. Ce dimanche, 14 départements ont été placés en alerte jaune pour des risques d’orages par l'institut météorologique national.

Sont concernés l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

© Météo-France

Cette vigilance est effective depuis 6h ce dimanche, avec «un coup de tonnerre tôt le matin» en Bretagne, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin. Puis de nouveau à partir de 15h jusqu'à minuit.

C'est en fin d'après-midi que «des averses orageuses» risquent de sévir près des Pyrénées, a prévenu le service météorologique. Puis, «en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi», des ondées orageuses «vont gagner l'est de l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées».

À noter que les départements du Finistère et du Morbihan ont également été placés en alerte jaune aux vagues-submersion pour cette même journée.