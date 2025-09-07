Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 44 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 44 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce lundi 8 septembre. 

Le ciel va gronder. Météo-France a classé plusieurs départements du pays en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée du lundi 8 septembre. Au total, 44 départements sont concernés.

Dans le détail, il s'agit de l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Isère.

Météo-France

Mais également le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et les Territoires de Belfort.

«Ce lundi, d'abondantes précipitations orageuses sont attendues en Rhône-Alpes jusqu'aux frontières allemandes», a indiqué l'institut météorologique. 

Selon Météo-France, cette vigilance sera effective toute la journée de lundi.

