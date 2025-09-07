Piétons percutés par une voiture dans la Manche : le bilan s'alourdit à deux morts

Samedi après-midi, une voiture a percuté des piétons à Pirou, dans la Manche, faisant deux morts et plusieurs blessés graves. Le conducteur du véhicule aurait fait un malaise, perdant le contrôle de sa voiture. La thèse de l'acte volontaire est exclue.

Une voiture a accidentellement percuté plusieurs piétons ce samedi 6 septembre à Pirou, dans la Manche. Deux personnes sont décédées, et deux autres ont été gravement blessées. La thèse de l'acte volontaire a été immédiatement écartée.

Alors qu'une première victime est morte sur le coup, une autre femme a succombé à ses blessures ce dimanche matin à l'hôpital après avoir été transportée avec un pronostic vital engagé, confirme l'AFP.

Le conducteur pris d'un malaise

«Il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue», a expliqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau.

Ce dernier a par ailleurs ajouté que la thèse volontaire était «formellement exclue». Selon Ouest-France, le véhicule a notamment percuté la terrasse d'une pizzeria. Les pompiers sont intervenus dans une rue proche de la plage de Pirou et ont pris en charge six victimes, quatre piétons et les deux occupants de la voiture. Le pronostic vital de deux piétons est engagé.

Le conducteur du véhicule est âgé de 81 ans, tandis que les blessés ont entre 48 et 77 ans.