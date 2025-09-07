Reconstruction de la droite, refus d'un Premier ministre PS, ensauvagement... Ce qu'il faut retenir du discours de rentrée de Bruno Retailleau

Bruno Retailleau a prononcé un discours ce dimanche 7 septembre, à la veille du vote de confiance. Face aux adhérents de son parti, réunis à l'occasion de la rentrée des Républicains, il est revenu sur la dette, la place des LR au gouvernement et les ambitions du parti pour la France. Un discours aux tonalités motivantes et inspirantes, qui vise à redorer l'image de la droite républicaine, souvent accusée de ralliement à la macronie.

Reconstruction de la droite, ensauvagement de la société, laxisme, voici ce qu'il faut retenir du discours prononcé par Bruno Retailleau à l'occasion de la rentrée des Républicains, à Port-Marly, dans les Yvelines. À la veille du vote de confiance du 8 septembre 2025, qui pourrait mener à une dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de file des LR fait un bilan de son activité au ministère de l'Intérieur et expose les ambitions de la droite républicaine pour la France.

Les Républicains au gouvernement

Après avoir déploré l'état de la dette et fait part de son inquiétude à l'approche des manifestations du 10 septembre, Bruno Retailleau est revenu sur son bilan au ministère de l'Intérieur et sur les positions de son parti au gouvernement. «Trouvez-moi un ministre de l’Intérieur qui ait autant affirmé que moi ses différences, sur la Corse, sur l'Algérie ou même sur l'immigration», a-t-il scandé. Il est également revenu sur la circulaire Valls, qu'il avait empêchée, et sur le nombre des régularisations qu'il a fait baisser de 33% depuis son arrivée à son poste.

«Jamais nous ne nous associerons à des mesures qui ont contribué à affaiblir notre pays», a-t-il martelé, en balayant toute possibilité de soumission à la macronie ou aux partis de gauche, en particulier au PS. «Il est hors de question qu'on accepte qu'un Premier ministre socialiste soit nommé», a-t-il insisté, en revenant sur la possibilité d'un changement de gouvernement prochain.

Le renouvellement de la droite républicaine

«Ce rendez-vous de la droite, est le début d’un nouveau commencement, l’avènement d’une droite qui veut faire du neuf», a déclaré le président des Républicains. Il a poursuivi en insistant sur l'importance de tourner la page sur une droite qu'il qualifie de «trop paresseuse», et sur la nécessité de réformer ce qu'il faut réformer et de conserver ce qu'il faut conserver.

La République voulue par la droite LR, c'est une République dans laquelle le droit à la ressemblance prime sur le droit à la différence, une nation civique et non une nation ethnique, comme revendiquée par une partie de la gauche.

L'ensauvagement de la France

Bruno Retailleau a été très ferme sur ce qu'il qualifie d'un «ensauvagement de la France». «Cette rage, on ne la soignera pas avec le laxisme, mais avec la sanction et la responsabilité», a-t-il assuré, avant de mettre en avant les mesures envisagées par son parti pour remédier au laxisme dont fait preuve la justice.

Parmi elles, la suppression des allocations familiales aux foyers dont les enfants sont responsables de troubles à l'ordre public : «Les allocations familiales ne sont pas un dû, et il doit y avoir en face un devoir, celui d’élever correctement ses enfants».

Le Rassemblement national et la France insoumise

Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de lancer quelques piques à ses opposants politiques, en particulier à la France insoumise et au Rassemblement national. «Les amis de Jean-Luc Mélenchon cautionnent les attaques envers la police qui sont intolérables. C'est une honte», a-t-il déploré. «Les insoumis pactisent avec l’anti-sionisme et frôlent l’antisémitisme», s'est-il empressé d'ajouter.

Il a également pointé du doigt certaines réformes, auxquelles le Rassemblement national s'est opposé, dont les 15 heures de contrepartie du RSA, le souhait de Marine Le Pen d'une baisse des postes dans la fonction publique, ou encore la réforme des retraites. De cette manière, il a affirmé l'indépendance des Républicains, face au parti de droite conservatrice, auquel ils sont souvent associés.

Le social-étatisme

La plus grande menace pour la France, selon Bruno Retailleau, c'est le social-étatisme. Un état dans lequel on apprend à la population que si elle veut vivre mieux, elle doit travailler moins.

La crise des services publics, le déclassement économique, la baisse du niveau de vie des Français ou encore l'explosion des impôts, tous ces phénomènes qui impactent négativement le quotidien de la population sont, selon lui, le résultat de décennies de social-étatisme et de socialisme qui n'ont bénéficié qu'aux plus paresseux.