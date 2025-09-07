Saison des tempêtes : voici la liste complète des prochains noms pour 2025-2026 en France

La traditionnelle liste des prénoms qui seront attribués aux tempêtes, jusqu'en août 2026, a été dévoilée. 21 options ont été prévues.

Comme chaque année, les différents services météorologiques européens ont dévoilé la liste des prénoms qui seront attribués aux tempêtes, jusqu’en août 2026. Depuis 2017, l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique et la France s’accordent sur une liste de 21 prénoms, alternants entre le féminin et le masculin.

Cette année, les noms seront : Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Gorettie, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor et Wilma.

Néanmoins, l’Angleterre, l’Irlande et les Pays-Bas disposent de leur propre liste, composée des prénoms suivants : Amy, Bram, Chandra, Dave, Eddie, Fionnuala, Gerard, Hannah, Isla, Janna, Kasia, Lilith, Marty, Nico, Oscar, Patrick, Ruby, Stevie, Tadgh, Violet ainsi que Wubo.

Le premier touché prime

Mais, comment les deux groupes s’accordent-ils sur un même prénom ? Lorsqu’une tempête est attendue, c’est le pays qui sera le plus affecté, ou qui sera touché en premier qui pourra nommer la tempête.



Ainsi, si la première dépression de la saison touche la France ou la Belgique, elle sera baptisée Alice.

«Une dépression est nommée seulement si elle risque de provoquer une vigilance vent au moins de niveau orange» sur l'un des pays, a également noté Météo-France.

Une liste qui pourrait être courte

Et pourquoi donne-t-on des prénoms à des tempêtes ? Toujours selon les prévisionnistes de Météo-France, donner un nom à une tempête «permet de communiquer plus efficacement à l'approche d'un phénomène de vent violent», de sensibiliser la population aux consignes de sécurité.

Certains prénoms ne peuvent néanmoins plus être utilisés. En 2015, l’ONU avait retiré le prénom «Isis» de la liste. Normalement une référence à la déesse égyptienne, pour les anglophones, le nom évoque aussi l’«Islamic state of Iraq and Sham», soit l’État islamique aussi nommé Daesh en France.

«Ida» avait été retiré de la liste en 2022, puisqu’une tempête de ce nom avait déjà fait des dizaines de morts et des milliards de dollars de dégâts en 2021. C’était alors la pire tempête de la saison. Cette année-là avait été extrêmement active, au point où la liste des prénoms avait été épuisée. Les services météorologiques avaient donc dû avoir recours à l’alphabet grec.