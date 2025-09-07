Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Scandale à France Inter : «J'attends des excuses de Patrick Cohen», demande Shannon Seban

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«J'attends des excuses de Patrick Cohen», a demandé la présidente du parti Renaissance de Seine-Saint-Denis Shannon Seban, ce dimanche 7 septembre sur CNEWS. Elle réagissait à l'extrait vidéo relayé par l'Incorrect dans lequel on voit le journaliste attablé avec un confrères et des responsables politiques du Parti Socialiste, suggérant une forme de collusion, ce que les deux professionnels de l'information ont réfuté dans une interview publiée la veille dans Le Monde.

Radio FranceaudiovisuelSeine-Saint-DenisParti socialisteOlivier FaurePatrick Cohen

À suivre aussi

Pourquoi les salariés de France Télévisions et Radio France font-ils grève ce lundi et demain ?
Chloé Morin : «J’en veux beaucoup à la lâcheté de nos élus et ceux qui se cachent derrière Noël»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités