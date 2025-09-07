Scandale à France Inter : «J'attends des excuses de Patrick Cohen», demande Shannon Seban

«J'attends des excuses de Patrick Cohen», a demandé la présidente du parti Renaissance de Seine-Saint-Denis Shannon Seban, ce dimanche 7 septembre sur CNEWS. Elle réagissait à l'extrait vidéo relayé par l'Incorrect dans lequel on voit le journaliste attablé avec un confrères et des responsables politiques du Parti Socialiste, suggérant une forme de collusion, ce que les deux professionnels de l'information ont réfuté dans une interview publiée la veille dans Le Monde.