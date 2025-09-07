«Une exigence de sécurité» : les contrôleurs aériens vont devoir bientôt pointer par biométrie à la prise de poste

Les contrôleurs aériens devront bientôt pointer par biométrie lors de leur prise de poste afin d'attester de leur présence au travail. Une nouvelle norme de sécurité, instaurée par le ministère des Transports qui fait suite à un «incident grave» survenu en fin d'année 2022, témoignant d'une organisation du travail défaillante dans les aéroports.

Les contrôleurs aériens n'ont plus droit à l'erreur. Un tout nouveau système automatisé de données à caractère personnel dénommé (système de vérification de la présence), a été mis en place pour les contrôleurs aériens, a annoncé ce dimanche le ministère des Transports dans un communiqué. Une pointeuse biométrique qui permettra de confirmer la présence de chaque agent à son poste.

Après un grave incident survenu en 2022, à l'aéroport de Bordeaux, au cours duquel deux avions avaient failli entrer en collision, le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité et l'aviation civile (BEA) avait imposé une liste de recommandations aux aéroports, dont ce dispositif faisait partie. L'organisation aérienne avait alors fait peser la responsabilité de l'accident sur une coordination défaillante du travail des contrôleurs.

Dès 2010, la Cour des comptes avait déjà jugé inacceptable le système d'autorisation d'absences opaque dans le contrôle aérien. Pour rappel, avec ce système officieux, les chefs d'équipe pouvaient autoriser une partie du personnel à ne pas se présenter au travail lors de périodes de faible trafic, sans que ceux-ci ne soient en repos ni en formation.

Un renforcement de la sécurité

«J'ai souhaité mener à terme cette réforme essentielle. L'installation de la pointeuse biométrique répond à une exigence de renforcement de la sécurité, dans le respect des recommandations formulées par les autorités compétentes», a affirmé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, cité dans un communiqué.

Le recours à la biométrie a été validé directement par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), qui considère qu'il est «légitime et proportionné aux enjeux de sécurité du contrôle aérien», selon le ministre, qui a ajouté que «le système qui va pouvoir désormais être mis en œuvre, sera opérationnel dans les principaux centres d'ici la fin de l'année».

La publication de ce décret survient à 11 jours d'un appel à la grève du principal syndicat d'aiguilleurs du ciel, le SNCTA, qui réclame un rattrapage salarial de l'inflation ainsi qu'une évolution de la gouvernance de la profession. Le syndicat a toutefois précisé que la mise en place de pointeuses biométriques ne faisait pas partie de ses revendications.