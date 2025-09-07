Vote de confiance : combien de fois a-t-il été convoqué sous la Ve République ? et par qui ?

François Bayrou va mettre son gouvernement à l’épreuve du vote de confiance ce lundi 8 septembre. Retour sur les convocations qui ont marqué la Ve république depuis près de soixante-dix ans.

Une procédure à haut risque. Ce lundi 8 septembre, François Bayrou confronte son équipe à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre a en effet choisi de soumettre son gouvernement à un vote de confiance, une démarche dont l’issue semble compromise. Les signaux envoyés par les députés laissent en effet présager un rejet, synonyme de chute probable pour l’exécutif. Mais un tel scénario s’est-il déjà produit sous la Ve République ?

Depuis 1958, l’article 49 alinéa 1 de la Constitution a été utilisé à 41 reprises, par 22 Premiers ministres différents, rappelle LCP. Le premier à en avoir fait usage fut Michel Debré, en 1959. Or, fait notable : aucun gouvernement n’a jamais été renversé pour avoir perdu un vote de confiance. Tous ceux qui se sont frottés à l’exercice l’ont emporté, souvent grâce à des majorités solides, parfois absolues, à l’Assemblée nationale.

Sept Premiers ministres ont préféré s’en passer

François Bayrou, lui, ne se trouve pas dans la même configuration. C'est en 2020 qu’un Premier ministre a pris ce risque pour la dernière fois. Jean Castex, alors chef du gouvernement, avait sollicité l’approbation des députés après sa déclaration de politique générale. Ses successeurs n’ont pas suivi son exemple : ni Élisabeth Borne en 2022, ni Gabriel Attal en 2024, ni même Michel Barnier la même année. Avant Jean Castex, Édouard Philippe s’y était soumis en 2017 et en 2019, obtenant à chaque fois une majorité nette, même si le nombre d’abstentions ait été significatif.

S’abstenir de demander la confiance n’a rien d’exceptionnel. Bien avant la présidence Macron, plusieurs chefs de gouvernement avaient décidé de ne pas engager leur responsabilité. Georges Pompidou (1966), Maurice Couve de Murville (1968), Pierre Messmer (1972), Raymond Barre (1976), Michel Rocard (1988), Édith Cresson (1991) et Pierre Bérégovoy (1992) s’étaient eux aussi soustraits à cette pratique. Élisabeth Borne a renoué avec cette tradition en 2022.

L'actuel locataire de Matignon a de son côté choisi d’en faire un vote centré sur la dette. Mais il n’est pas le premier à désigner un thème précis. Pierre Mauroy, Premier ministre entre 1981 et 1984, a sollicité la confiance à cinq reprises, un record, dont deux fois pour des programmes sectoriels, énergétique et économique. Avec une majorité écrasante, il l’a obtenue sans difficulté.

En 1992, c'est Pierre Bérégovoy qui engage la responsabilité de son gouvernement sur les négociations du GATT, tout en précisant que les députés votant pour ne se prononçaient pas nécessairement sur l’ensemble de son action. Il sort vainqueur du scrutin avec une courte avance. Michel Rocard (1988, Moyen-Orient), Édouard Balladur (1993, encore le GATT), Alain Juppé (1995, réforme de la Sécurité sociale) ou François Fillon (2009, politique étrangère) ont eux aussi utilisé le 49.1 pour des enjeux ciblés. Tous ont obtenu le soutien des députés, grâce à leur assise parlementaire.

Enfin, le cas le plus haletant de la Ve République reste celui de Jacques Chirac en avril 1986. À l'époque, la majorité de cohabitation de celui qui n'avait pas encore été élu président de la République ne lui offre que 7 voix d’avance (292 contre 285). Les scrutins suivants ne lui seront pas franchement plus confortables, avec 12 puis 13 voix d’écart. Plus récemment, Manuel Valls en 2014 avait dû s’en remettre à une majorité étriquée : 269 voix pour, 244 contre et 53 abstentions, dont une trentaine au sein de son propre camp socialiste.