Vote de confiance : démission de François Bayrou, dissolution... Quels scénarios possibles après le 8 septembre ?

À la veille du vote de confiance du gouvernement de François Bayrou à l’Assemblée nationale, plusieurs scénarios sont envisageables en fonction de la démission, ou non, du Premier ministre ce lundi 8 septembre.

Une rentrée politique sous tension. Lors d’une conférence de presse, le lundi 25 août, François Bayrou a annoncé vouloir soumettre son poste de Premier ministre à un vote de confiance à l’Assemblée nationale.

Ce lundi 8 septembre, tous les yeux seront rivés sur le Palais-Bourbon, où le chef du gouvernement exposera son projet budgétaire. Une fois sa prise de parole, celui-ci pourrait être contraint de démissionner, si une majorité relative de parlementaires, venait à voter contre lui.

Alors que la majorité des groupes politiques ont fait savoir qu’ils ne soutiendraient pas le Premier ministre, celui-ci semble toujours croire en sa bonne étoile. Multipliant les passages dans les médias, s’essayant même à l’exercice du podcast, François Bayrou a jugé jeudi dernier lors des journées du MEDEF, que «tout pouvait bouger».

Si cette hypothèse venait à se réaliser, le Premier ministre conserverait son poste, comme les membres de son gouvernement. Une issue qui semble toutefois peu probable.

Un nouveau Premier ministre

En cas de démission de François Bayrou, Emmanuel Macron pourrait ainsi décider de nommer un nouveau Premier ministre. Plusieurs noms, issus de sa coalition, du centre et de la droite, ont déjà été cités.

En effet, des profils comme Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin ou encore Eric Lombard, actuel ministre de l’Economie, seraient en lice. Ces derniers seraient cependant dans la même situation d’instabilité que François Bayrou, faute de majorité absolue.

Face à cette impasse potentielle, Emmanuel Macron a sommé ses partenaires de «s’ouvrir à la gauche», excluant La France insoumise. Si le nom de Bernard Cazeneuve pourrait être une solution, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a offert, mardi dernier, une autre option au chef de l’Etat.

Celui-ci s’est dit «à la disposition» du président de la République, fixant cependant certaines conditions, notamment celle qu’il ne s’agisse pas d’une cohabitation avec la macronie ou la droite.

Cette proposition a été critiquée par La France insoumise, mais aussi rejetée par la droite. Ce jeudi, le président des Républicains, Bruno Retailleau, a averti que son parti censurerait tout gouvernement socialiste. Des propos contraires à ceux de Laurent Wauquiez.

La droite refusera toujours la politique du pire, pour la stabilité du pays.

Mais il n’est pas question de cautionner la pire des politiques.

Si LR a accepté d’entrer au gouvernement, c’est justement pour empêcher la gauche d’accéder au pouvoir.



Il ne peut pas y avoir de… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 4, 2025

La dissolution de l’Assemblée nationale

Sans majorité, dans l’incapacité de nommer un Premier ministre consensuel, Emmanuel Macron pourrait, en vertu de l’article 12 de la Constitution, décider de dissoudre l’Assemblée nationale.

Une solution, souhaitée par le Rassemblement national, mais rejetée par les membres du socle commun. Invité du journal de France 2 ce jeudi, François Bayrou a estimé qu’une dissolution «ne résoudrait absolument rien» à la situation actuelle. En effet, une telle décision pourrait entraîner une importante vague défavorable à la coalition gouvernementale, qui en ressortirait considérablement affaiblie.

S’il venait à dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron serait amené à consulter les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Dans un entretien accordé au Parisien, le président du Sénat s’est d’ores et déjà opposé farouchement à une dissolution. «Que va-t-elle apporter», s’est-il interrogé.

Malgré le grand nombre d’opposants à cette solution, le choix final reviendra au président de la République.

La démission d’Emmanuel Macron

Il s’agit d’un scénario que le principal intéressé a déjà rejeté. Dans une interview donnée au JDNews, le 27 août, Emmanuel Macron a affirmé vouloir présider «jusqu’au dernier quart d’heure».

Une déclaration qui contredit les appels de plusieurs forces politiques à la démission du chef de l’État. Au lendemain de la conférence de presse de François Bayrou, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella avait appelé «à la dissolution» ou bien «à la démission d’Emmanuel Macron, pour sortir de l’impasse.

Une proposition partagée par le président de Reconquête, Eric Zemmour, mais aussi par La France insoumise. En effet, si le mouvement de Jean-Luc Mélenchon entend voter contre François Bayrou le 8 septembre, il compte également profiter des mouvements sociaux du 10 septembre pour faire pression sur le locataire de l’Élysée, afin de le contraindre de quitter ses fonctions.

Face au refus d’Emmanuel Macron de démissionner, le groupe LFI à l’Assemblée nationale engagera, le 23 septembre prochain, une procédure de destitution à l’encontre du président de la République.

Une disposition rendue possible par l’article 68 de la Constitution que les Insoumis avaient déjà actionné il y a un an. Celle-ci s’avère cependant longue et périlleuse, tant les opposants à cette destitution sont nombreux, notamment à gauche.