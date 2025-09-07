Des forces politiques, "en guerre civile les unes avec les autres", "ensemble pour abattre le gouvernement", dénonce François Bayrou

À la veille du vote de confiance qui devrait, sauf énorme surprise, le faire tomber, François Bayrou a dénoncé dimanche des forces politiques "en guerre civile les unes avec les autres" depuis trois ans à l'Assemblée qui vont s'allier "ensemble pour abattre le gouvernement".

"Voilà des formations politiques qui non seulement ne sont d'accord sur rien, mais bien pire que cela, sont en guerre civile ouverte les unes avec les autres (...) Et elles se mettent ensemble pour abattre le gouvernement", a-t-il fustigé sur Brut, son dernier rendez-vous médiatique avant le vote de confiance de lundi.