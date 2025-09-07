"Personne au RN ne conteste l’état de nos finances publiques. Nous sommes simplement les seuls à n’avoir aucune responsabilité demande ce désastre", s'exclame Marine Le Pen.

"La France est déjà le pays le plus fiscalisé du monde, il est impensable et honteux d’envisager une nouvelle saignée fiscale". "L’urgence n’est pas de supprimer les jours fériés. Ce qui est urgent, c'est de créer les conditions d’une hausse des salaires en mettant fin au dumping salarial avec l’immigration", lance-t-elle.