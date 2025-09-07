"Personne au RN ne conteste l’état de nos finances publiques. Nous sommes simplement les seuls à n’avoir aucune responsabilité demande ce désastre", s'exclame Marine Le Pen.
"La France est déjà le pays le plus fiscalisé du monde, il est impensable et honteux d’envisager une nouvelle saignée fiscale". "L’urgence n’est pas de supprimer les jours fériés. Ce qui est urgent, c'est de créer les conditions d’une hausse des salaires en mettant fin au dumping salarial avec l’immigration", lance-t-elle.
"François Bayrou a commis la même erreur que Monsieur Barnier. Il a cru que nous ne prendrions pas le risque d’une dissolution étant donné mon inexécution provisoire. À lui et aux autres, je dis : nous ne sommes pas comme vous, notre boussole n’est pas notre intérêt personnel mais celui de notre peuple. Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre plutôt que de vous voir sacrifier les Français avec vos politiques absurdes et toxiques", argue Marine Le Pen.
"La France et les Français sont en état de détresse démocratique. Nous devons leur redonner espoir et fierté. Nous sommes pleinement prêts à cela", a-t-elle ajouté
Alors qu'elle effectue sa rentrée politique à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen indique que la France est en "situation d'asphyxie politique". Pour l'ancienne candidate aux présidentielles, Emmanuel Macron est le principal responsable de la "crise" actuelle.
Le patron des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, a donné dimanche "la liberté de vote" à la cinquantaine de membres de son groupe sur la demande de confiance sollicitée par François Bayrou, en contradiction avec le patron du parti Bruno Retailleau qui les appelle à soutenir le Premier ministre.
"Je ne demande jamais à mes députés de voter contre leur conscience", a affirmé Laurent Wauquiez sur LCI, assurant que les élus LR "ne sont pas des godillots".
▶️ Vote de confiance : les députés LR "auront une liberté de vote" : @laurentwauquiez. Précisant : "je pense que ça va se partager à peu près en moitié, vous aurez une majorité qui vont voter pour, et une autre moitié, sans doute un peu moins, à qui je donne la liberté de vote". pic.twitter.com/a0lLnDJHz1
