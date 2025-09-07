Le patron de LR Bruno Retailleau a assuré dimanche qu'il était "hors de question" que la droite accepte la nomination d'un Premier ministre socialiste à Matignon, prenant ses distances avec le patron des députés Républicains Laurent Wauquiez qui ne souhaite pas "une censure automatique" et veut "juger sur pièces".

"Il est hors de question, comme vous le savez, qu'on accepte demain qu'un Premier ministre socialiste soit nommé à Matignon", a affirmé l'actuel ministre de l'Intérieur, posant ses conditions à la participation de LR à un nouveau gouvernement, après la probable chute lundi du Premier ministre François Bayrou.