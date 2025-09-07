ZEvent 2025 : record pour le marathon caritatif des streamers, qui récolte plus de 12 millions d'euros

Plus de 12 millions d'euros : à 22H ce dimanche, le ZEvent, plus gros événement caritatif en ligne de France, qui doit se terminer à minuit, avait déjà battu son record pour sa 9e édition, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier.

Une édition de tous les records. Alors qu'il restait encore quelques heures pour remplir la cagnotte ouverte par les streameurs participant au ZEvent, qui se déroulait ce week-end, la somme récoltée dépassait déjà le montant atteint lors de la précédente manifestation l'an dernier, s'élevant à 12 millions d'euros à 22h ce dimanche.

Durant quarante-huit heures, dans une salle sans fenêtre à l'arrière du palais des congrès, chacun derrière leur écran, une quarantaine de streamers ont relevé toutes sortes de défis pour leur communauté. Cette année, pour la première fois, ils étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne.

Il n'aura fallut qu'une heure pour passer de 11 millions à 12 millions d'euros dans la cagnotte !



Et il reste encore deux heures !!!!!

RUSH FINAL - #ZEVENT2025pic.twitter.com/mh5feFuXkB — ZEVENT (@ZEVENTFR) September 7, 2025

Des déguisements, un ring de boxe, des recettes de cuisine en direct, karaoké, et à intervalle très régulier, les streamers hurlent des «merci!!!!» au rythme des dons qui s'affichent sur leur écran. «Merci Julie pour tes 2 euros, merci Anonymous pour tes 500 balles!!!!!!!!».

Parmi les défis de cette année, l'animateur Samuel Etienne (Questions pour un champion) s'est fait tatouer le dos pendant plusieurs heures face camera. Vers 20H30, l'organisateur ZeratoR a annoncé avoir franchi la barre des 10 millions tandis que des streameuses se jetaient dans une piscine à balle sous une pluie de confettis. Il faudra ajouter à la somme finale la recette des achats de la boutique du ZEVENT.

Un projet lancé en 2016

En 2024, la précédente édition avait permis de récolter plus de 10 millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité. Ce marathon, initié par ZeratoR et son bras droit Alexandre Dachary, permettra cette année de lever des fonds au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants, dont La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants ou encore Le rire médecin (clowns hospitaliers), en lien avec la Fondation de France. Le ZEVENT réunit en moyenne entre 500.000 et un million de spectateurs en ligne.

Depuis son lancement en 2016, alors nommée Projet Avengers, cette collecte de dons a levé plus de 41 millions d'euros. Selon ZeratoR, l'argent récolté a par exemple permis à l'association Sea Shepherd d'acheter un nouveau bateau ou de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique.

Plus confidentielle que ses concurrents, la plateforme Kick sait aussi attirer des figures connues d'internet comme la star de Youtube MrBeast qui a organisé en août une collecte pour l'accès à l'eau potable ayant permis de récolter 12 millions de dollars, un record pour une opération caritative en ligne.