Marine Le Pen : «Ce moment marque la fin de l’agonie d’un gouvernement fantôme»

Lors de sa prise de parole, Marine Le Pen a considéré que ce vote de confiance marquait «la fin de l’agonie d’un gouvernement fantôme». «Nous vivons l’effondrement d’un système».

La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a également appelé à la démission d’Emmanuel Macron, pointant du doigt l’échec de la politique detout en refusant une éventuelle destitution.