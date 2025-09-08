Toute l’actu en direct 24h/24
Boris Vallaud : le vote de confiance «est une dérobade et une pantalonnade», tacle le chef des socialistes à l'Assemblée

Par Quitterie Desjobert
Publié le

Chef de file des socialistes à l’Assemblée nationale, Boris Vallaud s’est montré très dur envers François Bayrou, confirmant que le Parti socialiste ne lui accorderait pas sa confiance. «Il ne suffit pas d’être centriste pour être central», a-t-il estimé, ajoutant que ce vote n’était «pas un acte de courage» mais une «dérobade et une pantalonnade» de la part du Premier ministre.

