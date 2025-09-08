Chute du gouvernement : des rassemblements organisés dans plusieurs villes françaises pour «fêter» le départ de François Bayrou (vidéos)

Après la chute du gouvernement ce lundi 8 septembre, plusieurs rassemblements ont été constatés à travers le pays, et ce, dans le but de fêter le «pot de départ» de François Bayrou.

Dans une ambiance particulièrement festive, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce lundi 8 septembre à la suite de la chute du gouvernement de François Bayrou. Le but de ceux-ci était de fêter le «pot de départ» de celui qui sera dans les prochaines heures «ex-» Premier ministre.

Au total, plusieurs centaines personnes se sont rassemblées dans le pays ce lundi soir. À Pau, à Rennes ou encore à Marseille, la foule s’est réunie pour fêter la chute du gouvernement de François Bayrou, selon des images filmées par les journalistes de l’AFP.

🇫🇷 "Bye bye Bayrou": dans plusieurs villes françaises, quelques centaines de personnes ont participé à un "pot de départ" de François Bayrou, renversé lundi par l'Assemblée nationale, après avoir échoué à obtenir la confiance des députés ⤵️ pic.twitter.com/qfJDzlNi0L — Agence France-Presse (@afpfr) September 8, 2025

Au menu, du fromage et de l’alcool ont été distribués, le tout accompagné de chants militants et de banderoles, dont une où on peut lire la phrase suivante : «Bravo Bayrou. Mention très bien pour ton examen».

À Rennes, un bon millier de personnes se sont réunies ce lundi soir. Des manifestants se sont déplacés à travers la place Saint-Anne les uns derrières les autres, à la «queue leu leu».

Dans une ambiance festive, bon millier de manifestants sont réunis place Sainte-Anne à Rennes pour le « pot de départ » de François Bayrou ⤵️ pic.twitter.com/g3xpLLIogW — ici Armorique (@iciarmorique) September 8, 2025

À Lyon, un rassemblement de «pot de départ» de François Bayrou s’est transformé en manifestation sauvage dans le centre-ville, selon nos confrères d’Actu Lyon.

🔴 #BayrouPotDeDepart

Le rassemblement de « pot de départ » de François Bayrou à Lyon s’est transformé en manifestation sauvage dans le centre-ville pic.twitter.com/K5TEZt9Is2 — actu Lyon (@actufr_lyon) September 8, 2025

Au Havre, on retrouve également les mêmes images. «Il est parti», scande la foule à plusieurs reprises.

"Il est parti", scandent les personnes rassemblées devant l'hôtel de ville du #Havre pour le "pot de départ de François Bayrou" à l'écoute du résultat du #votedeconfiance à la radio #8septembrepic.twitter.com/i3G6C9aTb7 — 76actu (@76actu) September 8, 2025

Au terme d’une longue prise de parole autour de son programme budgétaire, François Bayrou a été contraint de démissionner ce lundi 8 septembre.

Le Premier ministre n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée nationale qu'il a sollicitée. Il s’agit d’une grande première dans l’histoire de la Ve République.