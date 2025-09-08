Toute l’actu en direct 24h/24
L'Assemblée nationale a rejeté ce lundi la confiance au gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre doit désormais déposer sa démission à Emmanuel Macron.
Des manifestations organisées pour célébrer la chute du gouvernement Bayrou

Des manifestations se sont déclarées dans plusieurs villes à la suite de la chute du gouvernement de François Bayrou. 

A Paris, Grenoble et Lyon, des images de la foule en liesse fleurissent sur les réseaux sociaux. 

Alerte
Emmanuel Macron nommera un Premier ministre dans les tout prochains jours

«Le Président de la République nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours», a fait savoir l'Elysée. 

 

Alerte
François Bayrou va présenter sa démission ce mardi

Le Premier ministre François Bayrou va présenter la démission de son gouvernement ce mardi à Emmanuel Macron, selon l'Élysée

Gabriel Attal propose "que le président de la République désigne un négociateur"
Marine Tondelier demande qu'Emmanuel Macron reçoive les chefs de parti de gauche avant de nommer un Premier ministre
Déclaration
Jean-Luc Mélenchon demande à Emmanuel Macron de démissionner

Le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réitéré lundi soir son appel au «départ» d'Emmanuel Macron, après que le gouvernement de François Bayrou a été renversé par l'Assemblée nationale. 

«François Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir», a écrit sur X le triple candidat à la présidentielle, alors que les Insoumis doivent déposer mardi à l'Assemblée une motion de destitution du président.

Alerte
Le vote de confiance rejeté, François Bayrou contraint à démissionner

L’Assemblée nationale a voté contre la confiance au gouvernement de François Bayrou à hauteur de 364 votes contre, 194 voix pour. 

Le Premier ministre déposera sa démission ce mardi matin, selon des sources concordantes. François Bayrou est devenu ce lundi le premier chef du gouvernement à se voir rejeter un vote de confiance depuis 1958.

Les députés se retirent pour voter

Les députés se sont retirés pour voter, ou non, le vote de confiance du gouvernement de François Bayrou. Le résultat sera dévoilé à 19h. 

Gabriel Attal : «Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement»
Déclaration
Marine Le Pen : «Ce moment marque la fin de l’agonie d’un gouvernement fantôme»

Lors de sa prise de parole, Marine Le Pen a considéré que ce vote de confiance marquait «la fin de l’agonie d’un gouvernement fantôme». «Nous vivons l’effondrement d’un système». 

La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a également appelé à la démission d’Emmanuel Macron, pointant du doigt l’échec de la politique detout en refusant une éventuelle destitution. 

Eric Ciotti : «La dissolution ou la démission»

Eric Ciotti a vivement chargé la politique d'Emmanuel Macron ce mardi, l'accusant de s'être «agenouillé devant l'Etat voyou algérien», qui détient toujours l'écrivain Boualem Sansal. 

Le président de l'UDR a appelé «à la dissolution de l'Assemblée nationale ou à la démission». «Osez ce retour au peuple. Si vous refusez de donner la parole au peuple, c’est qu’au fond vous craignez son verdict», a-t-il jugé. 

Eric Ciotti : «Vous avez inventé la démission-communication»

A la tribune, Eric Ciotti, président du groupe UDR, a dénoncé «un moment étrange qui, une fois de plus, dévalorise notre Assemblée nationale». 

Le député des Alpes-Maritimes a considéré que François Bayrou venait d’inventer «la démission-communication», qualifiant le Premier ministre de «pompier-pyromane».

Alerte
Une démission remise ce mardi matin

Selon des sources concordantes, François Bayrou déposera sa démission mardi matin en cas d'échec du vote de confiance ce lundi. 

Stéphane Peu : «Vous utilisez la dette pour effrayer les Français»

Le président du groupe communiste Stéphane Peu a accusé François Bayrou «d’utiliser la dette pour effrayer les Français», évoquant un «discours crépusculaire». 

 

Sur les réseaux
Céline Hervieu (PS) : «Nous nous sommes engagés à ne pas utiliser le 49.3»
Marc Fesneau dénonce l’irresponsabilité des oppositions

A la tribune, Marc Fesneau, président du groupe des Démocrates, a dénoncé «l’irresponsabilité de certains partis, qui n’ont cessé de réclamer plus de dépenses». 

Laurent Wauquiez annonce une liberté de vote pour les députés LR

Laurent Wauquiez a indiqué que les députés du groupe de la Droite républicaine auront une liberté de vote ce lundi. 

Laurent Wauquiez attaque La France insoumise

Après avoir souligné «le courage» de François Bayrou, Laurent Wauquiez, président du groupe de la Droite républicaine, a attaqué le «chaos» que souhaite, selon lui, installer La France insoumise.

 «LFI et Jean-Luc Mélenchon sont le premier danger pour la France. Nous n’accepterons jamais qu’un gouvernement comporte des ministres de La France insoumise», a-t-il lancé dans l'Hémicycle. 

Boris Vallaud s'adresse à Emmanuel Macron

En conclusion de sa prise de parole, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, s’est adressé directement à Emmanuel Macron, indiquant être ouvert à une entrée au gouvernement. «Nous sommes prêts, qu’il vienne nous chercher», a-t-il déclaré. 

Boris Vallaud charge François Bayrou

«Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous», a lancé le chef des députés socialistes Boris Vallaud à François Bayrou ce lundi. 

Depuis la tribune, Boris Vallaud a pointé du doigt le plan budgétaire de François Bayrou. «Votre plan, c’est celui de la souffrance humaine, de l’injustice sociale, à une des croissances les plus faibles d’Europe, à l’augmentation du chômage. Vous ajoutez de la crise à la crise», a-t-il ajouté. 

Boris Vallaud, premier orateur

A la suite du discours de François Bayrou, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, est le premier orateur à s'adresser au Premier ministre. 

François Bayrou : «Vous ne pourrez pas effacer le réel»

S'adressant aux députés de l'opposition, François Bayrou a alerté les élus «qui ont le pouvoir de renverser le gouvernement», qu'ils ne pourront pas, selon lui, «effacer le réel». 

«Une génération sacrifiée»

François Bayrou a évoqué la situation de la jeunesse, «situation sacrifiée» selon lui. «Les plus jeunes portent depuis 20 ou 30 ans le poids des milliers et milliards de dettes que les ainés ont contracté. Ils ne se voient pas d’avenir», a-t-il déploré. 

François Bayrou demande «un effort modéré à chacun»

Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a comparé l’état des finances de la France à une «silencieuse, invisible et insupportable hémorragie».

Craignant une baisse de «l’influence française» dans le monde, François Bayrou a appelé «chacun» à «un effort modéré». 

 

François Bayrou : «Notre pronostic vital est engagé»

Déplorant le fait que la France «n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans», François Bayrou a dressé un constat effrayant des finances de la France. 

«Notre pronostic vital est engagé en raison de notre surendettement», a-t-il déclaré devant les députés. 

Déclaration
François Bayrou : «C'est une question politique et non historique»

En ouverture de sa prise de parole, François Bayrou a considéré que «le grand risque» aurait été «de ne pas en prendre», face au défi budgétaire que rencontre la France. 

«C’est une question historique et non politique», «des questions pour demain qui se jouent aujourd’hui», a-t-il déclaré. 

Déclaration
Arthur Delaporte (PS) : «François Bayrou chutera de sa propre faute»
Sur les réseaux
Le RN contre François Bayrou

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a réaffirmé l'intention des députés de son groupe de voter contre la confiance à François Bayrou. 

 

 

 

Jean-Luc Mélenchon présent ce lundi

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon assistera à la séance ce lundi 8 septembre depuis les tribunes du Palais-Bourbon. 

LFI : Mathilde Panot interviendra lors du discours de politique générale

C'est la présidente des députés LFI Mathilde Panot qui s'exprimera pour son groupe à l'Assemblée nationale, a-t-on appris. 

LFI redéposera «demain» une motion de destitution du président de la République

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, indique ce lundi sur Franceinfo que son groupe redéposera «demain» une motion de destitution du président de la République.

«Demain nous redéposerons une motion de destitution, la solution passe par le départ du président de la République», assure le député de Marseille.

Pour Jean-Philippe Tanguy, «chaque jour qui passe, c'est un jour perdu pour la France»

Le député du RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, estime sur BFMTV ce matin que le vote de confiance demandé par François Bayrou est un «moment important». 

Pour lui, «chaque jour qui passe, c’est un jour perdu pour la France». 

«La guerre, qu’elle soit civile ou sociale, vient de François Bayrou», juge Clémence Guetté

Interrogée sur Sud Radio ce lundi, Clémence Guetté, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LFI du Val-de-Marne, juge que «les gens savent très bien de quel côté vient la violence», après des propos de François Bayrou fustigeant l'attitude des forces politiques, «en guerre civile les unes avec les autres». 

Pour élue LFI, «La guerre, qu’elle soit civile ou sociale, vient de François Bayrou».

Déclaration
Sébastien Chenu : «Les Français ne peuvent plus blairer Emmanuel Macron»
Déclaration
Sébastien Chenu : «Il faut se délester des politiques toxiques de l'Etat»,
Déclaration
Sébastien Chenu : «François Bayrou est en train de solder les comptes de la macronie»
Discours de François Bayrou, prises de parole des oppositions, débats… Comment va se dérouler cette journée du 8 septembre ?

François Bayrou sollicite la confiance des députés sur la situation financière du pays lundi 8 septembre, en convoquant l’article 49-1 de la Constitution.

Cette journée met en jeu son avenir politique à l’Assemblée nationale. Voici la manière dont elle va se dérouler.

Retouvez notre article complet ici

Après François Bayrou, «le mieux c'est d'aller vite» pour nommer un Premier ministre, insiste Marc Fesneau

Pour Marc Fesneau, «il faut aller vite» dans la nomination du futur Premier ministre en cas de chute du gouvernement dans quelques heures. 

«Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas la peine de jeter en pâture un nom sans qu'on n'ait la moindre idée de la façon dont on va construire (le projet)», insiste-t-il.

«Il y a peu de doutes quant à l'issue du vote», admet Marc Fesneau

L'ancien ministre et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, affirme ce matin sur TF1 à quelques heures du vote de confiance qu'il faut «toujours mener le combat jusqu'au bout» mais ajoute qu'il faut «être lucide» face à l'issue du vote qui ne fait que «peu de doute». 

François Bayrou «prépare son discours» et est dans un «état d'esprit de quelqu'un qui tente d'éclairer les consciences sur le sujet de la dette et du déficit», ajoute-t-il.

Jour J pour François Bayrou

Après moins de neuf mois à Matignon, ce lundi à 15h, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son gouvernement. Les chefs de files des groupes parlementaires lui répondront, avant le vote attendu dans la soirée.

Démission de François Bayrou, dissolution... Quels scénarios possibles après le 8 septembre ?

Ce lundi 8 septembre, le Premier ministre François va soummetre un vote de confiance à l’Assemblée nationale. Plusieurs scénarios sont envisageables en fonction de la démission, ou non, du Premier ministre à la fin de la journée. 

Retrouvez notre article complet ici

Politiquevote de confianceFrançois BayrouFranceGouvernement

