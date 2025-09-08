Toute l’actu en direct 24h/24
«Comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron ?», lance Mathilde Panot à l'adresse de François Bayrou

Mathilde Panot et la France insoumise n’accordent pas leur confiance à François Bayrou [ REUTERS/Benoit Tessier]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot, a définitivement acté la défiance de son parti à l’encontre du Premier ministre. «Comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron ?», a-t-elle interrogé, ajoutant, «pour vous, le futur n’existe pas parce que vous appartenez au passé».

PolitiqueAssemblée nationalevote de confianceLFIMathilde Panot

