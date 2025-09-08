Maprimerenov’ : attention, ces 2 types de travaux seront exclus du dispositif en 2026

A partir du 1er janvier 2026, deux catégories de travaux ne seront plus éligibles à la principale aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’.

Une mauvaise nouvelle si vous comptiez financer l'isolation de vos murs. MaPrimeRénov', qui avait été suspendue le 23 juin pour la rénovation globale, mais pas pour les mono gestes, revient mais dans une version édulcorée.

Cette semaine, le ministère du Logement a en effet présenté un projet de décret qui fait deux grands perdants en 2026 : «L’isolation est maintenue mais seulement pour les combles et le sol», précise le cabinet de Valérie Létard, ministre du Logement. Autrement dit, l’isolation des murs, un geste jugé moins prioritaire dans l’optique d’isoler sa maison, ne serait plus éligible l’an prochain. Il s’agissait pourtant de la troisième aide la plus demandée début 2025.

Autre grande perdante des coupes budgétaires voulues par l'exécutif pour réduire la dépense publique : les chaudières à biomasse, dont l’installation pourrait, elle aussi, être sortie de la liste des travaux aidés. Ces chaudières à biomasse sont des systèmes de chauffage centralisés fonctionnant le plus souvent au bois (bûches ou granulés). Elles sont relativement onéreuses (jusqu’à plus de 20.000 euros) et il s’en vend globalement peu en France (hormis les pics de 2022 et 2023 liés à la crise énergétique).

Un budget 2026 maintenu

Les plafonds de travaux subventionnables par MaPrimeRénov’ seront par ailleurs abaissés à 30.000 et 40.000 euros, selon qu’ils permettent d’améliorer la note du DPE de deux ou trois crans. Les aides pour les rénovations d'ampleur, elles, seront dans un premier temps réservées aux foyers les plus modestes (seuls 13.000 nouveaux dossiers pourront être déposés entre le 30 septembre et le 31 décembre), en attendant de connaître le budget total de MaPrimeRénov' pour 2026.

Autre bonne nouvelle : le budget de MaPrimeRénov', qui s'élève à 3,6 milliards d'euros en 2025, «sera maintenu en 2026», a annoncé le cabinet de Valérie Létard. Une décision «évidemment soumise à la validation du Parlement et au vote d'un budget (pour la France) pour 2026», précise-t-il.