Marseille : le maire Benoît Payan menacé de mort pour avoir mangé un couscous

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a dénoncé ce dimanche 7 septembre les menaces de mort qu’il a reçues après avoir mangé du couscous lors d’un festival culinaire organisé dans la cité phocéenne.

Des insultes et des menaces. Actuel maire de Marseille et candidat à sa réélection en 2026, Benoît Payan a dénoncé ce dimanche les menaces de mort qu’il a reçues après son passage à un festival marseillais consacré à la cuisine et au cours duquel il a mangé du couscous.

Menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d’un festival marseillais de cuisine, je ne céderai évidemment rien et jamais.



Marseille est une ville du vivre-ensemble et nous ferons tout pour que cela continue, malgré les intimidations, extrême droite ou pas. pic.twitter.com/Hy9XqyvluD — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 7, 2025

«Menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d’un festival marseillais de cuisine, je ne céderai évidemment rien et jamais», s'est ainsi défendu l’élu dans un message posté sur le réseau social X.

«Marseille est une ville du vivre-ensemble et nous ferons tout pour que cela continue, malgré les intimidations, extrême droite ou pas», a-t-il ajouté en partageant l’une des menaces reçues.

Soutenu par LFI

Sur cette dernière, on peut voir un homme, les yeux bandés, en passe d’être exécuté par pendaison, avec comme commentaire : «Pauvre c*n de Payan !! L’idiot utile des Frères musulmans !! Et il sera dans les premiers quand il aura servi de marchepied !! »

Pourtant candidat encore officieux à la mairie de Marseille, le député insoumis Sébastien Delogu a apporté son soutien à Benoît Payan. «Aucun de nos désaccords politiques ne doit surpasser la nécessité de faire bloc face aux attaques des racistes, des pro-génocide et de l'extrême droite. Tu as mon soutien et celui des insoumis face à ces menaces ignobles», a-t-il ainsi déclaré.

Des photographies et des vidéos du maire de Marseille attablé lors du festival culinaire Kouss-Kouss, créé en 2018 et qui met en avant différentes variétés de couscous, avaient déclenché cette vague de haine.