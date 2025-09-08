Toute l’actu en direct 24h/24
«On ne va pas renverser ce pays» : le groupe LIOT appelle à un compromis entre le PS, LR et le bloc central

Laurent Panifous, président du groupe LIOT, a appelé les groupes parlementaires ne souhaitant ni dissolution, ni démission d'Emmanuel Macron à faire des compromis. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le

Le président du groupe LIOT à l’Assemblée nationale Laurent Panifous a appelé l’ensemble des partis ne souhaitant «ni dissolution, ni démission du chef de l’Etat» à faire des compromis, dans le but de former un gouvernement «d’union républicaine».

«Mettre au tour de la table des gens qui ne se parlent pas». A quelques heures du vote de confiance à l’Assemblée nationale, le groupe LIOT a appelé le Parti socialiste, Les Républicains et les groupes du bloc central à «trouver un compromis». 

«Il faut un compromis, avec un chef de gouvernement capable de les réaliser. Le PS, LR et les partis du centre vont devoir se bouger. On ne va pas renverser ce pays», a alerté Laurent Panifous, président du groupe LIOT, à l’Assemblée nationale, lors d’une conférence de presse. 

«Serons-nous capables de nous mettre d’accord pour gouverner ce pays pendant 20 mois», a de son côté insisté le député de la Marne Charles de Courson

«Une union républicaine»

Mettant en avant son absence d’ambition présidentielle et son indépendance, le groupe LIOT a appelé à la mise en place avec les «les groupes qui ne souhaitent ni dissolution, ni démission du chef de l’Etat», à une «union républicaine». 

«Il faut bien que la France se dote d’une budget», a insisté Laurent Panifous, appuyant sur le fait que les groupes du bloc central «sont dans l’obligation de s’ouvrir» et d’accepter «un Premier ministre capable de parler à la gauche et à la droite». 

S’ils ont appelé à cette «union républicaine», les élus du groupe LIOT ont fait savoir qu’une majorité de ses membres voteraient contre la confiance de François Bayrou ce lundi. 

