«Nous vous avons proposé, plutôt que de supprimer deux jours fériés, de s’attaquer aux 365 jours fériés de ceux qui ne travaillent pas et profitent du système», rapelle Laurent Wauquiez

Orateur des Républicains dans le cadre du vote de confiance qui a lieu ce lundi 8 septembre, Laurent Wauquiez a indiqué qu'il la voterait mais laisserait ses députés libres. Par ailleurs, l’élu de Haute-Loire a appelé le Premier ministre à ne plus s’attaquer à la France qui travaille. «Nous vous avons proposé, plutôt que de supprimer deux jours fériés, de s’attaquer aux 365 jours fériés de ceux qui ne travaillent pas et profitent du système», a-t-il regretté.