Orages : ces 18 départements où il devrait fortement pleuvoir ce mardi 9 septembre

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La journée du mardi 9 septembre devrait être marquée par des phénomènes orageux, principalement situés dans l'est du pays. Attention aux fortes pluies et aux éclairs.

Selon les prévisions de Météo-France, une perturbation pluvio-orageuse est attendue ce mardi et touchera particulièrement les départements de l'est du pays.

«En fin de nuit et matinée de mardi, des pluies de forte intensité se produiront sur le nord-est, plus particulièrement sur le nord de la Lorraine et de l'Alsace. Sur PACA et la Corse, les orages associés à de fortes pluies seront possibles sur ces deux jours, particulièrement mercredi», détaille le prévisionniste dans son dernier bulletin, qui précise que 18 départements devraient être touchés par ces intempéries. 

© Météo-France

Sont concernés : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges, la Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort, le Doubs, le Jura, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

D'après Météo-France, des phénomènes qualifiés de «potentiellement dangereux» devraient sévir dans cette partie est du territoire français.

Sur le même sujet Qu'est-ce qu'un «éclair de ciel clair», ce phénomène météorologique aussi surprenant que dangereux ? Lire

Ce même jour, un total de 23 départements ont été placés en alerte jaune «orages» ou encore «pluie-inondation».

L'organisme invite donc les habitants de ces localités à faire d'une vigilance accrue.

pluie Inondation France Météo Météo-France

