Orages : voici les 34 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 34 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce lundi 8 septembre.

Le ciel va gronder. Météo-France a classé plusieurs départements du pays en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée du lundi 8 septembre. Au total, 34 départements sont concernés.

Dans le détail, il s'agit de l'Ain, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle.

© Météo-France

Mais également les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Ce lundi, d'abondantes précipitations orageuses sont attendues en Rhône-Alpes jusqu'aux frontières allemandes», a indiqué l'institut météorologique.

Selon Météo-France, cette vigilance sera effective toute la journée de lundi.