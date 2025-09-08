Pluie-inondation : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du lundi 8 septembre. Deux autres sont concernés par une alerte orange.

Prudence. Alors qu’une partie importante du pays est sujette à des risques d’orages, Météo-France a placé 12 départements de l'est du pays en vigilance jaune «pluie-inondation» ce lundi.

Sont concernés : l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meuse, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

© Météo-France

«Du sud-ouest au nord-est et centre-est, la journée du 8 septembre s'annonce maussade et humide sous un ciel très nuageux et chaotique. Les orages, déjà présents en matinée sur le Massif central, se décaleront vers le nord-est et centre-est l'après-midi et soirée, donnant localement des cumuls de pluie conséquents», détaille le prévisionniste dans son dernier bulletin, qui a également placé la Meurthe-et-Moselle et la Moselle en alerte orange.

En parallèle, 34 autres départements ont également été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Météo-France recommande une forte prudence, notamment dans les départements où des pluies abondantes sont attendues.