Pluie-inondation : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Prudence. Alors qu’une partie importante du pays est sujette à des risques d’orages, Météo-France a placé 16 départements de l'est du pays en vigilance jaune «pluie-inondation» ce lundi.

Sont concernés : l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

«Du sud-ouest au nord-est et centre-est, la journée du 8 septembre s'annonce maussade et humide sous un ciel très nuageux et chaotique. Les orages, déjà présents en matinée sur le Massif central, se décaleront vers le nord-est et centre-est l'après-midi et soirée, donnant localement des cumuls de pluie conséquents», détaille le prévisionniste dans son dernier bulletin.

En parallèle, 34 autres départements ont également été placés en alerte jaune pour des risques d'orages.

Météo-France recommande une forte prudence, notamment dans les départements où des pluies abondantes sont attendues.