Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée ce lundi.

Un temps maussade. Alors qu'une dégradation pluvio-orageuse touche actuellement une partie de la France, deux départements de l'est ont été placés en alerte orange «pluie-inondation» ce lundi 8 septembre. 

Sont concernés : la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.

© Météo-France

«Entre lundi soir et mardi matin, une perturbation pluvio-orageuse très active va stationner sur la Haute-Marne, la Lorraine et le nord de la Franche-Comté, en apportant d'importants cumuls de précipitations au moins localement», détaille Météo-France dans son dernier bulletin, qui a également placé 12  départements en alerte jaune pour les mêmes risques. 

Météo : baisse des températures, orages... À quel temps faut-il s'attendre cette semaine ?

Selon le prévisionniste, «les cumuls totaux prévus sur cet épisode pourraient atteindre 60 à 80 mm».

A noter que 29 départements ont été maintenus en vigilance jaune «orages» pour cette même journée.

