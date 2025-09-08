«Pour la première fois sous la Ve République, l’Assemblée nationale est appelée à valider une lettre de démission», ironise Éric Ciotti

Le président de l’UDR, Eric Ciotti, a pris la parole dans le cadre du vote de confiance du gouvernement de François Bayrou. A cette occasion, celui qui est candidat à la mairie de Nice a ironisé : «Pour la première fois sous la Ve République, l’Assemblée nationale est appelée à valider une lettre de démission», ajoutant, «vous refuser la confiance est un devoir, un acte de courage».