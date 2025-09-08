Somme : une voiture percute une maison, trois morts dont une femme de 50 ans propriétaire des lieux

Dimanche soir, trois personnes sont décédées dans la commune d’Estrées-les-Crécy, située dans le nord de la Somme. Dans un virage, une voiture a percuté une maison. Les deux occupants du véhicule sont décédés sur le coup et la propriétaire des lieux, une femme de 50 ans, est morte d’un arrêt cardiaque.

Estrées-les-Crécy en deuil. Deux personnes sont mortes dimanche soir dans cette commune du nord de la Somme en percutant en voiture une maison en bord de route, tandis qu'une troisième est décédée dans l'habitation d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Le drame est survenu dans la soirée, vers 22H25, dans un virage de la D938. Selon la gendarmerie, les deux jeunes hommes présents dans le véhicule, âgés de 20 et 21 ans, sont morts sur le coup.

La vitesse en cause ?

Cette même source précise que six personnes, dont des enfants, se trouvaient dans la maison au moment des faits. Parmi elles, la propriétaire des lieux, une femme de 50 ans, est décédée d’un arrêt cardiaque.

L’enquête à été confiée aux gendarmes. Et selon les premiers éléments, l’accident pourrait être lié à une vitesse excessive. Un dépistage de stupéfiants et d’alcoolémie a été réalisé sur le conducteur. En revanche, les résultats n’ont pas encore été communiqués. Le conjoint de la victime et ses enfants, eux, sont en état de choc.