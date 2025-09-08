Tours : un homme de 65 ans tué, son compagnon sénégalais interpellé

Une enquête pour meurtre par conjoint a été ouverte après le décès d'un homme de 65 ans dans la nuit de samedi à dimanche, à son domicile à Tours. Le compagnon de la victime a été interpellé, selon le parquet.

Une dispute qui aurait mal tourné ? Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 65 ans a été tué à son domicile, situé à Tours. Le compagnon de la victime a été interpellé, a indiqué ce lundi le parquet.

«Un homme, né en 1996 au Sénégal»

Une enquête pour meurtre par conjoint a été ouverte après le «décès à son domicile à Tours d’un homme né à Orléans en 1960», a précisé la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard, dans un communiqué publié sur X.

Communiqué. Enquête ouverte pour meurtre par conjoint, dans la nuit du 6 au 7 septembre à Tours

«Un homme, né en 1996 au Sénégal, se présentant comme son compagnon depuis plusieurs mois, s'est accusé des faits et a été placé en garde à vue dans la nuit», a-t-elle ajouté.

«Dispute au sujet de vidéos de nature sexuelle»

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect ne présentait aucune trace de coups, et n’est pas judiciairement connu. Mais il «avait manifestement consommé de la cocaïne». L'individu a été déféré ce lundi après-midi au parquet de Tours, «pour l'ouverture d'une information judiciaire avec saisine d'un juge d'instruction, au visa de l'infraction de meurtre par conjoint». Son placement en détention provisoire sera par ailleurs requis, a ajouté la procureure.

En revanche, le mobile du meurtre n’est pour l’heure «pas encore clairement établi». De son côté, le suspect aurait avancé une «dispute au sujet de vidéos de nature sexuelle». Des auditions de témoins sont toujours en cours pour éclaircir plus précisément la nature et la durée de leur relation et les circonstances du drame.

Par ailleurs, des expertises seront ordonnées sur l'état psychologique et psychiatrique du suspect. Selon la procureure, l’autopsie du corps de la victime, réalisée lundi matin, révèle de «multiples traces de coups sur le crâne, les cervicales, le thorax, le cou, vraisemblablement occasionnées par un objet contondant». Des examens complémentaires ont été demandés.